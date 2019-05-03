Kitap kahramanları canlandı

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu tarafından Türkçe Öğretmeni Miray İşler' in koordinatörlüğünde 6. Sınıf öğrencileriyle hazırlanan “Kitap Kahramanları Canlanıyor” projesi Türkçe eğitiminde önemli bir yere sahip olan okuma becerisine dikkat çekerek; düşünen, sorgulayan, bilgiyi özümseyebilen nitelikte öğrenci profiline vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte “Kitap Kahramanları Canlanıyor” projesi ile öğrenciler, okuma sürecinde öğretmen rehberliğinde birbirleriyle görüş alışverişinde bulunarak kitapları olay, yer, zaman ve kahramanlar çevresinde analiz ettiler.

Kahramanları tüm yönleriyle incelerken, sorgulayıcı ve eleştirel bir tutumla okuma becerisi kazanan ve süreç sonunda kendisiyle özdeşleşen kahramanı canlandıran öğrenciler çevrelerinde okuma farkındalığı kazandırmayı amaçlıyor. Öğrencilerde düşünceyi geliştiren ve analiz yeteneği kazandıran uygulama, “bilinçli okur” profilinde öğrenciler yetiştirmeyi sağlayacak.

Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu öğrencilerinin de gelecekte aynı okur profilinde devam etmeleri ve uygulamayı sürdürmeleri için sınıf Öğretmeni Ayla Başbay ve 1. Sınıf öğrencileri de uygulamaya dahil oldular. Ortaokul öğrencilerinin ilkokul öğrencilerine rol model olmaları da akran işbirliği ile öğrenme kazanımında önemli bir adım oluşturdu.