Kitap okudular bisiklet kazandılar

Altıeylül ilçesinde ‘Haydi Sen de Oku' projesi kapsamında en çok okuyan öğrenciler bisikletlerine kavuştu. Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle bu yıl 3. gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında başarılı öğrencilere bisikletleri verildi.

Altıeylül ilçesindeki okullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olan ‘Haydi Sen de Oku' projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi.

Altıeylül İlçesin de bulunan özel ve devlet okulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada toplamda 269 bin 534 sayfa kitap okundu. Yarış Ortaokulu'nda yapılan karne töreninde başarılı 32 öğrenciye bisikletlerini takdim eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı okuma alışkanlığını geliştiren projenin önemine değinerek şunları söyledi; “2018 - 2019 Eğitim Yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin dinlenerek yeni dönemde daha gayretli çalışmalarını bekliyoruz. Sayın valimiz Ersin Yazıcı göreve geldikten sonra Bengi Projesi kapsamında okuma alışkanlığı yönünde ciddi çalışmalar yapıldı. Bir belediye başkanı olarak özellikle Altıeylül'de yapılan çalışmalardan memnuniyet duydum. “Haydi, Sen de Oku” kapsamında başlayan ve bu yıl 3. gerçekleştirildiğimiz Bisiklet hediyemizle çocuklarımıza katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Proje kapsamında Altıeylül ilçemizde, özel - devlet okulu ayırmaksızın 32 adet okuldan 6 bin 292 öğrencinin katılımıyla toplamda 269 bin 534 sayfa kitap okunmuş. Bugün biz de en başarılı öğrencilerimize bisikletleri takdim edeceğiz. Biz Belediye olarak farklı kurumlarla protokol yapıyoruz. En çok protokol yaptığımız kurum ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Biliyoruz ki, çocuklara yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Geçmiş dönemde bu görevde olmadığımızdan farkına varamıyorduk ama eğitim camiamızdaki eğitimcilerimiz çok yoğun ve gayretli çalışmalar içerisindeler. Başarılı öğretmenlerimizi de görünce memnun oluyoruz, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Çam sakızı çoban armağanı destekler de olabilir ama bu konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yaz tatilinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın tatilde de kitap okumaya devam etmesini, ödül alamayanların da seneye başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Bu yıl 3. gerçekleştirilen ‘Haydi Sen de Oku' Ödül törenine; Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.