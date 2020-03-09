Kitap okudular, hediyeleri kaptılar

Göbel Mahallesi'nde vatandaşlardan toplanan kitaplarla oluşturulan Atatürk Çocukları Kütüphanesinde, geçmiş beş ay süresince en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere Belediye Başkanı Nurettin Güney tarafından hediyeleri verildi. 22 kitap okuyan ilkokul öğrencisi Eren Püsküllü, 10 kitap okuyan Ortaokul öğrencisi Irmak Girgin, 10 kitap okuyan lise öğrencisi Yasemin Çapar ve 12 kitap okuyan öğrenci velisi Sevinç Püsküllü hediye almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde kütüphane oluşturma çabalarının devam ettiği belirtildi. Dileyen vatandaşların evlerinde okuduğu ve bir köşede duran kitapları Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ederek, Dereköy, Alibey, Yaylaçayır ve birçok mahallede kütüphane oluşturulmasına katkı sağlayabilecekleri ifade edildi.