Kitap okuyan bisiklet kazanacak

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan ‘Haydi Sen de Oku' ve ‘Altıeylül Ecdadının İzinde' projeleri 2019-2020 Eğitim Yılında da uygulamada olacak. Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller ile Altıeylül'de kitap okuyan öğrenciler kendilerini geliştirirken bisiklet ödülü almaya da hak kazanacaklar.

Avcı, “Çocuklarımıza Mili Şuuru kazandırmalıyız”

Altıeylül Başkanlık Makamında gerçekleştirilen protokol öncesinde bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı; "Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü en çok protokol imzaladığımız kurum. Bugün de, iki güzel protokole imza attık. ‘Altıeylül Ecdadının İzinde' protokolü ile de, önemli günlerde (18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 10 Kasım) okullarımızda yapılacak olan ‘resim, şiir, kompozisyon' yarışmalarında dereceye giren çocuklarımızı Ankara, Çanakkale, İzmir ve İstanbul gezilerine götürerek yaptıkları çalışmalar neticesinde oradaki asıl değerlerle, geçmişte yapılan mücadeleleri yerinde görerek Milli Şuur ve Milli Bilinci çocuklarımıza aşılamak ve çocuklarımızın ecdadını tanımalarını amaçlıyoruz. Bu yıl 4. düzenlediğimiz ‘Haydi Sen de Oku' yarışması ile, çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirerek okumayı seven, kendini geliştirmek isteyen çocuklarımızın önünü açmak istiyoruz. Altıeylül ilçemizdeki bütün ortaokullarda özel ve devlet okulu ayrımı yapmaksızın en çok kitap okuyan öğrencilerimize bisiklet hediye edeceğiz. Bu yıl sayı artacak. Çocuklarımız okumaya sevdalı olsunlar, kendilerini yetiştirsinler. Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yönelik, milli şuuru, milli bilinci kazandıracak, onların gelişmelerine katkı veren her projede bulunmaya hazırız. Bu protokoller çocuklarımız için hayırlı olsun” dedi.

Çelik, “Ödül hak edenin olacak”

Protokol imza töreni öncesinde yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik yeni dönem için protokollerin yenilendiği belirtti. Herkese ödül vermek yerine hak edene ödül vermek şiarımız olmalı diyen Çelik sözlerine şu şekilde devam etti; “ Bu odada bu masada 6 yıldan bu yana çok güzel protokollere imza ettik. Belediye olarak eğitime verdiğiniz katkı küçümsenemeyecek derecede. Dokunabildiğimiz kitle insan kitlesi. Anaokulundan liseye kadar farklı kategoriden öğrencilere dokunmaya gayret ediyoruz. Sizler de bize destek veriyoruz. Altıeylül Ecdadının İzinde' protokolü ile ilçemizde özel ve resmi ayrımı yapmaksızın ilk, orta ve lise öğrencilerimize yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek. Valimizin de üzerinde durduğu bir konu kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak. Bu yıl 40'a yakın okulumuzda birinci gelen öğrencimize bisiklet hediye edilecek. Yarışma sonunda, çocuklarımız memnun, veliler memnun bizler de memnun olacağız. Başkanımızın bundan sonraki süreçlerde de destek vereceğine inanıyor, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.