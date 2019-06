Kitapları okudular, altını kaptılar

Öğrenciler törenle ödüllerini aldılar.

Ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 550 öğrencinin katıldığı, her ay bir kitabın okunması ve ardından yazılan kompozisyonların değerlendirilmesi sonucu dereceye girmiş öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni Şube Başkanı Mehmet Çabuk'un açılış konuşması ile başladı. Mehmet Çabuk konuşmasında şunları söyledi ; “ 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başından beri devam eden proje,il genelinde 554 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projenin ile bu yıl 2.sini düzenledik. Önümüzdeki yıllarda bu sayının kartopu gibi büyüyerek artacağını ümit ediyorum. Amacımız medeniyet değerlerine bağlı inançlı, ülkesini, bayrağını, milletini seven nesiller yetiştirme yolunda katkı sunmaktır. Toplumumuzda son günlerde yaşadığımız çocuk katliamları, iyi ve vicdanlı insan yetiştirmenin önemini bir kez daha gösterdi. Bu katliamı yapan vicdansızlar da bir zamanlar masum bir çocuk iken, ne oldu da bu masum çocuk büyüyünce bir canavara dönüştü? Bunu iyi irdelememiz lazım. Bir an önce tedbirini almamız lazım.” dedi. Mehmet Çabuk konuşmasının sonunda katılımcılara, emeği geçen İlçe Başkanlarına, koordinatör öğretmenlere, değerlendirme yapan jüri üyelerine ve dereceye giren öğrencilerin annelerine ve babalarına böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti”

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kürsüye gelerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Yakup Yıldız; değerlerine bağlı, ülkesine yararlı nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, bu etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti. Böyle etkinliklerin artarak devam etmesini ümit ettiğini ifade etti.

Dereceye giren öğrenciler için hediye olarak; birincilere Yarım Altın, ikincilere Çeyrek Altın, üçüncülere de Gram Altın verildi.

Dereceye giren öğrenciler ise şu isimlerden oluştu::

Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa kitabını okuyan ve yazan, Gönen Anadolu İmam-Hatip Lisesi den Zeynep Dal 1.nci, Kepsut Anadolu Lisesinden. Elif Sude Keskin 2.nci ve Edremit Anadolu Lisesinden Elif Culum 3. Oldu.

Thomas More-Ütopya'sını okuyan Altıeylül Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Hatice Tomuşoğlu 1.nci, Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesinden Hayrunnisa Demir 2.nci ve Edremit Fernur Sözen Anadolu Lisesinden Havva Cemre Albayrak 3.cü oldu.

Ferhat Özbadem'in Malcolm X- adlı kitabını okuyan ve yazan Susurluk Anadolu İmam-Hatip Lisesin den Hilal Karabulut 1.nci, İvrindi Anadolu İmam-Hatip Lisesinden Faize Açan 2.nci ve Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Orman 3.ncü oldu.

Ödül töreni, geçtiğimiz 11 Haziran 2019 Salı günü, Balıkesir Öğretmenevinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Şube Müdürü Mahmur Ali Şahin, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, sendika İlçe Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Projede emeği geçen koordinatör öğretmenler, proje değerlendirme jüri üyeleri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.