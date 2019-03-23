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Kitaptan Kanatlar Gazi Ortaokulunda

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Bengi Projesi kapsamında öğrencilerin Okuma Alışkanlığını geliştirmek amacıyla Ayvalık’ta uygulanmakta olan Kitaptan Kanatlar Projesi okuma etkinlikleri devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Bengi Projesi kapsamında öğrencilerin Okuma Alışkanlığını geliştirmek amacıyla Ayvalık'ta uygulanmakta olan Kitaptan Kanatlar Projesi okuma etkinlikleri devam ediyor.


Bu kapsamda, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile birlikte Gazi Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.


20 dakika süren okuma etkinliğinin ardından öğrencilere kariyer danışmanlığı yapılırken, okulda görevli öğretmenlerle yapılan toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri de masaya yatırıldı.


Okuma etkinlikleri kapsamında ilçedeki tüm okullara ziyaret gerçekleştirilerek tüm öğrencilerle buluşulmasının hedeflendiği öğrenildi.

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