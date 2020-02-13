Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadında sona gelinirken, tüketicilerin riviera zeytinyağı konusundaki endişelerine değinen Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, “Riviera zeytinyağı, zeytinyağının bir parçasıdır” dedi.

Zeytinyağı'nın birden fazla çeşidi olduğunu ve riviera zeytinyağının da bir zeytinyağı türü olduğunun altını çizen BAÜN Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, “Ülkemizde rafine zeytinyağı riviera olarak tüketilmekte. Riviera zeytinyağı, zeytinyağının bir parçasıdır. Asla kötü değildir. Sağlıksız değildir. Doğal anlamda asidi yüksek olan zeytinyağlarından bahsediyoruz. Zeytinyağı doğal bir üründür. Her yıl farklı noktalarda farklı şartlarda üretilirken, üzerinde bazı kalite kayıpları yaşanabilir. Bunları insan sağlığına her hangi bir etki etmeden tüketilebilir hale getirilerek, tüketicilerimize sunuyoruz. Bunu adı da riviera zeytinyağıdır. Kesinlikle ve kesinlikle sağlıksız bir ürün değildir” dedi.