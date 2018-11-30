İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız kardeşi abisini otlak yüzünden öldürdü

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden kız kardeşi ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden kız kardeşi ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.


Olay Sarıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatma ve arazi ihtilafı sebebiyle çıkan tartışmada tartışmada, H.B. ağabeyi 51 yaşındaki Ramazan Zümrütler'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası H.B ve eşi H.B. av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.