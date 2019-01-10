Kız öğrencilerden muhteşem sergi

Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan ve karakalem resim çalışmaları ile teknoloji tasarım çalışmalarının yer aldığı sergiye ilgi büyük oldu. Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Valimiz Ersin Yazıcı'nın himayelerinde başlatılan BENGİ Projemizin en önemli adımlarından biri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler. Bizler öğrencilerimizin akademik başarıda olduğu kadar sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü hayatta her şey akademik başarıdan ibaret değil. Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin de akademik başarıda olduğu gibi sanatta, sporda, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de en önde olması bizler için büyük bir mutluluk vesilesi. Bu güzel serginin hazırlanmasında büyük emekleri olan Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ayşe Karabulut ve Teknoloji Tasarım Öğretmenimiz Zehra Ercömert başta olmak üzere tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Velisi olduğum, kızımın da öğrenci olduğu okulda böyle bir faaliyette bulunmaktan son derece mutluyum diyerek sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı: “Öğrencilerimizin yapamayacakları, ellerinden gelmeyecek hiçbir şey yok. Bir şeyler üreterek, başararak, ortaya güzel bir eser ortaya koyduklarında çocuklarımızın öz güvenlerinin arttığına ve çok mutlu olduklarına şahit oldum. Bu nedenle öğrencilerin, okul derslerinin yanı sıra bu tür sosyal etkinliklere de yönlendirilmesi gerek. Çocuklarımızın, bir konuya odaklarında onunla ilgili geliştirebilecekleri fikirlerinin sınırlarının olmadığını düşünüyorum. Buradaki bu güzel çalışmaları yapan bütün öğrencilerimizin ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi, öğrencilerce hazırlanan ve karakalem resim çalışmaları ile teknoloji tasarım çalışmalarının yer aldığı eserlerin ziyaretçiler tarafından tek tek gezilerek incelenmesi ve kokteyl ile sona erdi. Sergiye Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, protokol üyelerinin eşleri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.