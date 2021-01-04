İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızgın yağlar yangın çıkarttı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir lokantanın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir lokantanın mutfak bölümünde yangın çıktı.


Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda bir işyerinin asma katında bulunan tezgahtaki pişirme yağlarının aşırı ısınmasıyla başlayan yangın, asma katın tamamına yayıldı. Yangına fazla büyümeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Bilgilere göre mutfak kısmında kızartma yağlarının aşırı ısınmasından dolayı etrafındakileri tutuşturarak mutfak kısmını alev topunda çevirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bandırma Grup Amirliği personeli, müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.