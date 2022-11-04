Kızılay Haftası' kutlama programı Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirildi

Her yıl 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dahilinde, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda Kızılay Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Kızılay Haftası münasebetiyle düzenlenen programda; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile öğrenciler tarafından okunan şiirlerin akabinde Türk Kızılayı Marşı seslendirildi. Türk Kızılay'ı Edremit Şubesi tarafından hazırlanan stantlar gezildiği etkinlikte minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Odabaş, Kızılay Haftası'nda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Programa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Türk Kızılayı Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.