Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Hayırsever bağışçılar tarafından marketlerde açılan stantlara bağışlanan Ramazan paketleri, Kızılay yöneticileri, şube personeli ve gönüllü Kızılaycılar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Türk Kızılayı Edremit Şube Başkanı Himmet Bora konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugüne kadar marketlerden ve diğer bağışçılarımızdan toplam 500 civarında gıda kolisi bağışı kabul ettik. Bu gıda kolilerini Edremit'te tespit ettiğimiz mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağışta bulunan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler. Kızılay yardım kolisi bağışı almaya devam ediyoruz. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız marketlerdeki Kızılay stantlarımıza veya şube binamıza gelerek, ya da telefon numaramız olan 0542 661 58 78 hattını arayarak iletişime geçebilirler. Ayrıca fitre ve zekat bağışında da bulunabilirler. Telefonla fitre bağışında bulunmak isteyenler fitre yazıp 1877'ye mesaj atarak 23 TL bağışta bulunabilirler. Zekat yazıp 168'e mesaj atarak bağışta bulunabilirler” dedi.