Kızılay'dan 23 Nisan coşkusuna destek

Kızılay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyerek çocukların sevincine ortak oldu.

Ali Hikmet Paşa İlkokulu 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan çocuklar, Balıkesir Genç Kızılay Derneğinin düzenlediği etkinliklerde doyasıya eğlendiler.Karesi Şehitlik Parkında düzenlenen şenlikte, çocuklar, gün boyu uçurtma uçurdular, şişme oyuncaklarda oynadılar, ip atladılar ve dağıtılan pilav ayran ile karınlarını doyurdular. Balıkesir Genç Kızılay Derneği Başkanı Müfide Kadıoğlu; “Düzenlenen etkinlik ile çocuklarımızın sevincine ortak olmak ve katkıda bulunmayı amaçladık. Onların yüzünde bir gülümseme ve sevinç oluştura bildiysek ne mutlu bize. Bundan sonra böyle etkinlikler ile sesimizi duyurmaya ve kuruluş amaçlarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Başta Balıkesir Kızılay Şube Başkanımız Şükrü Güneş ve Yönetim Kurulu Üyelerine verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Ali Hikmet Paşa İlkokulu Öğrenci ve velileri yapılan şenlik ve etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Balıkesir Kızılay Şube yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğe, Balıkesir Kızılay Şube Başkanı Avukat Şükrü Güneş, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çabuk, Genç Kızılay Derneği Başkanı Müfide Kadıoğlu, Ali Hikmet Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Günaydın, çok sayıda okul öğrencisi ve velileri katıldı.