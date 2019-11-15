İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızının adı kütüphanede yaşayacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Gazi Halim Tosun kızının adını yaşatmak adına Marmara İlkokulu’nda kütüphane yaptırdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gazi Halim Tosun kızının adını yaşatmak adına Marmara İlkokulu'nda kütüphane yaptırdı.


Bandırma Marmara İlkokulu'nda Doç. Dr. Ayşe Tosun anısına yaptırılan kütüphane öğrencilerin meraklı bakışlarında törenle hizmete girdi. Gazi Halim Tosun ve eşi Fatma Tosun vefat eden kızları Doç Dr. Ayşe Tosun anısına Marmara İlkokulu'nda yaptırılan Kütüphane'nin açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile bazı okul müdürleri katıldı. Açılış töreninde Kaymakam Günhan Yazar "Kızının adını yaşatmak adına kütüphaneyi yaptık. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olur. Marmara İlkokulu'muz da yeni binasıyla eğitim- öğretim yılına girdik. Öğrencilerimiz tam gün eğitime geçtiler. Eğitime böyle yararlı katkıda bulunan Gazi Halim Tosun ve eşi Fatma Tosun'a teşekkür ediyorum ve kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. Okul Müdürü Maksut Kaya tarafından karşılanan Kaymakam Günhan Yazar ve beraberindeki protokol üyeleri, kütüphane açılışından önce 4/D sınıfına giderek öğrencilerle birlikte 20 dakika kitap okudular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.