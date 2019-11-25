‘KOAH' hastalığı anlatıldı

Dünya KOAH günü nedeniyle Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Tüm kliniklerde ve poliklinik katında Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen ve Hemşire Nergiz Yüren tarafından hastane personeline, hasta ve yakınlarına KOAH hastalığı hakkında farkındalığın arttırılması, bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Dünya KOAH Günü nedeniyle yapılan açıklamada, “KOAH [Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı] nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH kaynaklı. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır” denildi.