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KOBİ'lerin AB Ülkelerine İhracatındaki Sorunlar Çalıştayı yapıldı

EUROCHAMBRES-TOBB iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue) TEBD Projesi kapsamında, “KOBİ’lerin AB Ülkelerine İhracatındaki Sorunları” konusundaki çalıştay Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı.

EUROCHAMBRES-TOBB iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue) TEBD Projesi kapsamında, “KOBİ'lerin AB Ülkelerine İhracatındaki Sorunları” konusundaki çalıştay Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı.


AB ile olan ticari ilişkileri daha dengeli kılmak adına KOBİ'lerin ihracatla ilgili yaşadıkları sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Oda Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci “Savaşlar artık topla tüfekle değil; ticari alanda elde edilen avantajlarla gerçekleşiyor. Bu da ülkelerin içindeki firmalarla, sermayelerle oluyor. İşte bu noktada KOBİ'ler, ülkelerin sosyal ve ekonomik yapı özellikleri içinde endüstrileşme ve ticaret uygulamaları için önemli bir özellik taşıyor. Bölgeler arası dengesizliğin giderilmesinden, üretim kaynaklarının etkin olarak kullanılmasına kadar ekonominin vazgeçilmez bir unsuru oluyorlar. Bugün burada bulunma sebebimiz olan 'KOBİ'lerin AB İhracatındaki Sorunlar' çalıştayı, sorunlarımızı tartışabileceğimiz ve çözüm yolları arayabileceğimiz güzel bir platform olacak” ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmasının ardından TOBB Avrupa Birliği Birimi TEBD Proje Sorumlusu Burcu Atılgan, TEBD Projesi Bilgilendirme Sunumu, IGEDER Yönetim Kurulu Üyesi Kutan Fidanilarslan ise Pazar Araştırması ve Pazara Girme Teknikleri (Müşteri Bulma ve İlişki Oluşturma) konularında sunumlar gerçekleştirdiler.


Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, Meclis Başkan Yardımcısı Neşat Keleş, Edremit MYO Müdürü Raif Sakin, Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Tuba Öncül Abacıgil, Havran MYO Müdür vekili Aylin Taşkın, ihracat yapan üyeler ve URGE projesinde yer alan firmalar toplantıya iştirak etti.

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