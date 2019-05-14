İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koca Seyit Havalimanı 2019 yılında 76 bin 875 kişiye hizmet verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Hava limanı yılın ilk dört ayında 76 bin 875 kişiye uçuş hizmeti sağladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Hava limanı yılın ilk dört ayında 76 bin 875 kişiye uçuş hizmeti sağladı. Hava limanına aynı sürede 5 bin 378 uçuşa ev sahipliği yaptı.


2019 yılının ilk dört ayında DHMİ istatistiklerine göre iç hatlarda 74 bin 110, dış hatlarda 2 bin 765 yolcuya hizmet verildi. Toplamda 76 bin 875 yolcuya uçuş öncesi ve sonrası hizmet verildi. 2019 yılında 608'i ticari olmak üzere 5 bin 378 uçuş gerçekleştirildi. Ticari yolcu uçuşlarının yanı sıra Balıkesir Koca Seyit Havalimanı uçuş okullarının eğitim uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.