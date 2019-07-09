Koca Seyit Havalimanı “Doğanın Çizgileri”ne ev sahipliği yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'da Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Elman'ın “Doğanın Çizgileri” isimli fotoğraf sergisi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş tarafından açıldı.

Bu gün açılan ve 11 Temmuz Perşembe gününe kadar yolcuların ve fotoğraf meraklılarının ilgisine sunulan 24 fotoğraflık “Doğanın Çizgileri” isimli fotoğraf sergisi grafik ögelerin ve soyut fotoğraflardan oluşan ahşap doku ve detayların hakim olduğu farklı bir çalışma olarak dikkatleri çekiyor. Açılışa katılan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Elman'ın deklanşöründen derlenen "Doğanın Çizgileri" isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Perşembe gününe kadar Edremit Koca Seyit Havalimanında açık olacak sergiyi tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.”dedi. Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Elman'ın sergisinin açılışında fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçısı arkadaşları yalnız bırakmadı.