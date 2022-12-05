Koca Seyit Havalimanı engelli çocukları ağırladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren Koca Seyit Havalimanı engelli öğrencileri misafir etti.

Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş'in katılımı ile Hammiyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. II. Kademe) öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Balıkesir Koca Seyit Havalimanında etkinlik yapıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş'in katılımıyla Hamiyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu özel öğrencilerine yönelik Balıkesir Koca Seyit Havalimanında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde; apronlar gezilerek, uçaklar ve uçuşlar hakkında bilgiler sunuldu. Eğitim uçaklarını ve itfaiye araçlarının tanıtılmasının akabinde toplu fotoğraf çekildi.