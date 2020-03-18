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Koca Seyit Havalimanı her uçak seferinde dezenfekte ediliyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hijyen Timi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Kocaseyit Havalimanında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hijyen Timi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Kocaseyit Havalimanında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte, kent genelinde Edremit Belediyesi tarafından başlatılan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor. Parklar, duraklar, kamu kurumları ve toplu taşıma araçları gibi ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatlarıyla güçlendirilen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hijyen Timi, Edremit Kocaseyit Havaalanı'na gelen yurt içi uçuşların öncesinde ve sonrasında havaalanında detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler, gelen yolcu salonları, giden yolcu salonları, arındırılmış alanlar, valiz teslim bantları ve yolcu valizlerini özenle dezenfekte ediyor.


İniş ve kalkış yapacak tüm uçakların geliş- gidiş saatinde havaalanında hazır bekleyen Edremit Belediyesi Hijyen Timi, büyük bir titizlikle dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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