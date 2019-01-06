Koca Seyit Havalimanı'ndan direkt uçuşlar umreye gidenlerini sayısını artırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'ndan yapılan direkt uçuşlar umreye gidenlerin sayısında artışa neden oldu.

Koca Seyit Havalimanı, Edremit Körfezi bölgesinde hac ve umreye giden vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Yılda 5 kez umre düzenlediklerini anlatan Nizam Turizm sahibi Fuat Büke, havaalanı sayesinde umreye gidenlerin sayısında artış yaşandığını belirterek, “Umreye gideceklerin sayısı 177'ye ulaşınca uçağımız Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkmaktadır. Dönüş de aynı şekilde yapılmaktadır. Bu da kutsal topraklara gidecek vatandaşlarımızın işini kolaylaştırdı. Böylelikle yöremizden umreye gidenlerin sayısında da önemli bir artış oldu. Allah kısmet ederse 5 Şubat'ta umre seyahatimiz olacak. Allah, herkese kutsal toprakları görmeyi kısmet etsin” dedi.