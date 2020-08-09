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Koca Seyit'ten bin 800 uçuş yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalımanı Temmuz ayı sonu itibariyle bin 800 uçağın iniş ve kalkışına ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalımanı Temmuz ayı sonu itibariyle bin 800 uçağın iniş ve kalkışına ev sahipliği yaptı. Havalimanı 27 bin 508 yolcuyu ağırladı.


Kuzey Ege'nin dünyaya açılan uluslararası uçuşlar gerçekleştirilen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirdiği yolcu ve uçuş rakamları ile dikkatleri çekiyor. Temmuz sonu rakamlarına göre, 26 bin 689 iç hat ve 819 dış hat yolcusu ağırlayan havalimanı toplamda 27 bin 508 kişiye uçuş hizmeti verdi. 238 ticari iç hat ve 16 ticari dış hat uçuşu gerçekleşirken havalimanı toplamda bin 800 uçuşa ev sahipliği yaptı. Yolcu taşımacılığının yanı sıra pilot eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kuzey Ege'de havacılığa büyük hizmetler vermeye devam ediyor.

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