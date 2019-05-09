Kocaçay'a 300 Metrelik yeni köprü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan ve Manyas Gölüne dökülen Kocaçay üzerine yapilan yeni köprünun inşası sürüyor.Eski köprünün yerine yapılan yeni köprünün 300 metre uzunluğunda olacağı açıklandı.

Çanakkale -Balıkesir arasında ulaşımı kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan ve bunun yanında Manyas ile kırsal Kızıksa Mahallesine ulaşımı sağlayan 1977 yılında yerel olanaklar ve Devlet katkısıyla yapılan köprünün geçen süre zarfında ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap vermemesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü yapılıyor.

Köprünün boyu 300 metre olacak

Çanakkale-Balıkesir arasında ki ulaşımı kısaltan ve alternatif kara yolu olarak Kocaçay'ın üzerinde bulunan köprünün 42 yıl önce günün koşullarına göre yapılmış olması ve bugün zeminde ve korkuluklarında ki kırılmaların yanı sıra görüş alanının olmaması büyük sorun yaşattığı bu nedenle yapılan girişimler sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılın programına alındı. Eski köprü yıkılarak yol araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık bir aylık zaman sürecinde 42 metre derinliğinde 1,5 metre çapından oluşan dip kazıkları çakılıp, kolonların oluşturulduğu açıklandı. 300 metreyi aşan uzunluğu ve 15 metre genişliğinde olacak köprü setten, sete ulaşımı sağlayacak. Balıkesirli bir üstlenici firma tarafından yapılan köprünün Haziran ayının sonlarında tamamlanması bekleniyor. Kızıksa Mahallesine Manyas'tan ulaşım halen Bandırma yolu üzerinde yapılıyor. Köprünün 6 milyon liraya mal olmasının beklendiği açıklandı.