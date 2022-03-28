Kocaseyit insansız hava aracı ile dereceye girdiler

TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması “Sabit Kanat” kategorisinde “Kocaseyit” insansız hava aracı ile büyük başarı elde etti.

“Kocaseyit” insansız hava aracı projesi, 82 puanla kavramsal tasarım aşamasını geçerek desteklenmeye hak kazandı. Bu proje, 3. TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Balıkesir ilinden kabul edilen tek proje oldu. Projeyi gerçekleştiren okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek'i ziyaret ettiler. Kaymakam Odabaş, “İlimize ve ilçemize bu gururu yaşatan okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.