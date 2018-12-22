Kocataş, Sındırgı'da çalışmalara devam ediyor

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Sındırgı Belediye Başkanlığı için aday adaylığına açıklayan Cemal Kocataş seçim çalışmalarına devam ediyor. Kocataş seçim çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmalarım yoğun bir şekilde devam ediyor. Sındırgı'nın mahalleleri ve kırsal mahallelerinde vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Uzun süredir siyasetin içinde olduğum için Sındırgı'nın ve vatandaşın sorunlarını biliyorum. AK Parti olarak son 5 yıldır vatandaşlarımıza güzel hizmetler yaptık. Vatandaşların yol, su, parke taşı hizmetlerini yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve şimdi de gönül belediyeciliğini yapıyoruz. 1996 yılından bu yana aktif siyasetin içindeyim. Balıkesir ve ilçelerinde bin 130 mahallenizin tamamını gezdim ve sorunları biliyorum. İşlerin nasıl çözüleceğini biliyoruz. Balıkesir'in sorunlarının tamamını biliyoruz. Yeni Büyükşehir Belediye başkanımızla beraber yeni bir planlama ile partimizin belediyecilik anlayışını ön safta tutarak halkımıza hizmet yapacağız. Karşımızda ciddi bir adayda görmüyoruz. Vatandaşımız da bizimle beraber hizmeti yaparsa 'AK Parti' yapar düsturu var. 2014 yılında AK Parti Karesi Belediyesi meclis üyeliğine seçildim. Hizmet Götürme Birliği Üyeliği, Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, Türk Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve Karesi Susurluk Manyas, Erdek Bandırma ve Gönen gibi ilçelerde Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundum. İl Genel Meclisi üyesiyken vatandaşımıza her zaman söyledim. Bürokratlar sizi kapıda bekletemez dedim ve vatandaşımızın hep yanında oldum. Sokağa çıktığımız zaman vatandaşlarımız bize sıcak yaklaşıyor ve kucaklıyor. Vatandaşlarımız samimiyetimizi biliyor. Vatandaşımızın bize teveccüh göstereceğini biliyorum. Vatandaşlara bir cep telefonu kadar yakınım. 31 Marta kadar çalışmalarım Sındırgı ve kırsal mahallerde sürecek. Gitmediğimiz kırsal mahalle ve sıkmadığımız el kalmayacak.Sındırgı'de diğer aday adayı arkadaşlarımızla el ele çalışıp, Sındırgı'da Ak Belediyeciliği devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.