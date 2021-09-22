Koçbaşlı narkotik baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik suçlar ve yasa dışı silahlanmanın önüne geçmek için gerçekleştirilen operasyonda, özel harekât timleri, açılmayan kapıları koçbaşı denilen alet ile kırdı. Bahçeye gömülen uyuşturucuyu ise narkotik köpekleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Edremit'in İbrahimce ve Gazicelal Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edinilen 16 şahıs ve bu şahıslara ait 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 16 ekip, 5 özel harekât timi, 3 çevik kuvvet timi, 69 personel ve 4 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda ekipler baskın yaptıkları bir evin kapısını koçbaşı denilen alet ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpekleri bahçede arama yaptı. Evin bahçesinde toprağa gömülü olarak bin 302 sentetik uyuşturucu hap, 3.46 gram metamfetamin, 3.35 gram esrar, 45.14 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirildi.

Ayrıca yapılan operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tüfeklere ait kartuş, 1 adet yasa dışı bıçak, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 42 adet 9 mm tabanca fişeği, 14 adet 7 mm tabancı fişeği ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor