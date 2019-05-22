Kompozit eğitiminde ilk sertifikalar verildi

Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde başlatılan Kompozit Üretim Eğitimi'ne katılan kursiyerlere belgeleri verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen “Gençler İçin Yeni Bir Pencere” projesi kapsamında CTP ve kompozit üretimi eğitimi verildi.

Doç. Dr. Celalettin Yanık'ın öncülüğünde ve Öğretim Görevlileri, Serkan Yüksel, Deniz Güneş, Onur Saylan ve Metin Akbulut yürütülen proje kapsamında CTP Kompozit Ürün ve Kalıp üreten 600 bin TL değerinde bir atölye kurularak, eğitim düzenlendi.

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Doç Dr. Celalettin Yanık, 40'ar saatlik 5 grup halinde düzenlenen eğitimlere Gemi İnşaatı programında bulunan 50 öğrenci, Denizcilik Fakültesi'nde çalışan 15 Eğitimci ve 15 sektör çalışanının katıldığını ifade etti. Yanık, ''Son yıllarda ülkemiz sanayi ve işletmelerin karşılaştıkları en büyük sorun çalıştıracak nitelikli eleman bulamayışıdır. Nitekim iş gücüyle beyin gücünün beraber yol aldığı büyüme odaklı ekonomide, ülkemiz her yıl binlerce üniversite mezunu verirken nitelikli eleman sayısı geride kalmaktadır. Nitelikli eleman sıkıntısına kalıcı çözüm için mesleki ve teknik eğitimin gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin nitelikli eleman gereksinimini karşılayacak ek önlemler bu konuda ülkemize katma değer kazandıracaktır. Projemizin temel ekseni meslek eğitiminin niteliğini artırmak okul ve özel sektör arasında ki köprüye katkı sağlamaktır” dedi.

Mesleki eğitim kurumlarının teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğinin altının çizen Doç. Dr. Yanık, “Güçlü bir ulusal ekonomi için üniversite sanayi işbirliği her alanda kesintisiz sürdürülmesi gereken bir zorunluluktur. Üniversite-sanayi işbirliği ile sanayide yaşanan yetişmiş ara eleman sıkıntısına etkin çözümler üretilebilecek ve imalat sektöründeki olumsuzluklar giderilebilecektir. Cam Elyaf takviyeli plastik (CTP), ortam koşullarına dayanıklı, esnek ama yeterli mekanik dayanıma sahip olmayan plastik ile yüksek mekanik dayanımlı cam elyafının bir araya getirilmesi ile elde edilen üstün nitelikli bir kompozit mühendislik malzemesidir. Bu malzemenin ham maddesi, know-how, kalıpları ve üreticileri yerli olup cam elyafının en önemli girdisi olan bor da yerlidir. CTP malzemenin kullanım alanları gemi inşası, otomotiv, taşıma, inşaat, elektrik-elektronik, şehir mobilyaları, savunma sanayi ve tüm imalat sanayi sektörleridir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı amaçlarına kurumumuzun faaliyet alanı çerçevesinde katkı yapmayı ve bu katkıyı gelecekte de geliştirerek sürdürmeyi amaçlayan proje kapsamında CTP-kompozit ürün ve kalıp üreten bir 600.000 TL değerinde bir atölye kurulmuş ve ürün dizaynı, malzeme ve iş güvenliği, CTP ürün ve kalıpçılık eğitimi düzenlenmiştir. 40'ar saatlik 5 grup halinde düzenlenen eğitime, Bandırma Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programında eğitim gören 50 öğrenci, denizcilik okullarında çalışan 15 eğitimci ve 15 sektör çalışanı katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır'' dedi.

Daha sonra eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.