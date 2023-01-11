Altıeylül Belediyesi Altıeylül'e kazandırdığı değerli eserlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Konakpınar Gençlik Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Altıeylül'ün doğayla iç içe mahallesi Konakpınar'da 35 dönümlük arazide inşa edilen Konakpınar Gençlik Merkezi'ne artık son dokunuşlar yapılıyor. Gençlik Merkezi, restore edilerek kullanıma kazandırılan 380 metrekarelik 8 odalı otel binası, 170 metrekarelik restoranı, 12 bungalow tarzı ağaç evleri ile Altıeylül'e hizmet etmeye hazırlanıyor.

Plevne, Sultan Alparslan ve Sabri Uğur Millet Kıraathanelerinin ardından Hasan Can Kültür Merkezi, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ni Altıeylül'ün ve Balıkesir'in hizmetine sunan Başkan Hasan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezi'nde de artık sona geldiklerini söyledi. Amaçlarının Altıeylül'de sakinlerinin, sosyal yaşamlarına kalite ve konfor katacak projeleri hayata geçirmek olduğunu belirten Başkan Avcı, “ 2023 yılı devam eden yatırımların hayata geçeceği bir yıl olacak inşallah demiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konakpınar bizim tertemiz havasıyla, doğasıyla, hem yazı hem kışıyla, büyüleyici güzelliğiyle çok değerli mahallelerimizden birisi. Artık inşaatında sonuna geldiğimiz Konakpınar Gençlik Merkezi özellikle gençlerimize olmak üzere tüm ilçeye hizmet verecek. Burada doğayla iç içe tertemiz çam havasında kamplar toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz. Burada daha önce 2 tarihi binayı aslına uygun şekilde restore etmiştik. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle buraya 12 adet ağaç evi de ekleyerek çok daha güzel bir hale getirdik. Çok yakında kullanmaya başlayacağımız Konakpınar Gençlik Merkezi'nin hemşehrilerimize, ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.