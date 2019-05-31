Kongre günü adaylıktan çekildi

00'da gerçekleştirilecek olan Balıkesirspor Baltok olağanüstü kongresi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Rafet Çetinel adaylıktan çekildi.

Çetinel yaptığı açıklamada, "31.05.2019 tarihinde yapılacak olan Balıkesirspor kulübümüzün olağanüstü ilk toplantısında daha önce aday olduğumu açıklamıştım ancak bu süreç içerisinde ilk toplantıya kadar şartların oluşmamasından dolayı adaylıktan üzülerek çekilmek zorunda kaldım. Balıkesirspor camiasına duyrulur" dedi.