Konteyner evler Kurucaoluk'a yerleştirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında evleri zarar gören vatandaşlara geçici barınma sağlamak için AFAD tarafından getirilen konteyner evler bölgeye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında evleri zarar gören vatandaşlara geçici barınma sağlamak için AFAD tarafından getirilen konteyner evler bölgeye ulaştı.
Burhaniye İlçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından afetzede vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için AFAD tarafından talep edilen konteynerlerin kurulumları yapıldı.