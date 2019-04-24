İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Konteyner evler Kurucaoluk'a yerleştirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında evleri zarar gören vatandaşlara geçici barınma sağlamak için AFAD tarafından getirilen konteyner evler bölgeye ulaştı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında evleri zarar gören vatandaşlara geçici barınma sağlamak için AFAD tarafından getirilen konteyner evler bölgeye ulaştı.


Burhaniye İlçesi Kurucaoluk Kırsal Mahallesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından afetzede vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için AFAD tarafından talep edilen konteynerlerin kurulumları yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.