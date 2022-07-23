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Kontrolden çıkan tır şarampole düştü: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Aksakal Mahallesi kontrolden çıkan tır şarampole düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Aksakal Mahallesi kontrolden çıkan tır şarampole düştü. Sürücü kazada yaralandı.


Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Aksakal Mahallesi Balıkesir asfaltı üzerinde meydana geldi. Atakan K. hakimiyetindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole düştü. Araç sürücüsü Atakan K. 112 Acil Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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