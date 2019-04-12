Konya Ticaret Borsası'ndan BTB'ye ziyaret

Konya Ticaret Borsası heyeti, Bandırma Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Yönetim kurulu başkanları Hüseyin Çevik'in başkanlığında Bandırma Ticaret Borsası'na gelen Konya heyeti, Borsa Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Ertunç İşbay tarafından karşılandılar. Ardından meclis salonunda ülke tarımı ve borsacılık hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.

Buğday desteği artmalı

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, ülkemizdeki 113 borsanın ortak hedef ve uğraşısının ülkemizdeki tarımsal üretimi geliştirmek olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu “Konya, Türkiye'nin hububat üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta çok gelişmiş bir il konumundayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, birçok borsamızda lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığına geçilmesini çok önemsiyoruz. Bunun bir önemli ayağı ise ‘Vadeli işlem Opsiyon Borsacılığı'dır. Ancak ülkemizde buğday ekiminden kaçış olduğu gerçeği de ortada. Hâlen yılda 18-20 milyon ton buğday üretimi yapılsa da ülkemizdeki buğday ekim alanlarımızın 7.1 milyon metre kareye düştüğü görülüyor. Buğday ekim alanlarımızdaki bu daralmanın önlenmesi için devletin, hâlen kilo başına verdiği 10 kuruşluk desteğin 20-25 kuruşa çıkarılması gerekiyor. Yani buğday prim desteğini yukarıya taşımak zorundayız. Kıraç bölgelerde ise hem ürün, hem de alan desteğine ihtiyaç vardır”dedi. Çevik, tarımsal üretimde önemli olan yer altı su kaynaklarının da azalmakta olduğuna dikkati çekerek, “Gelecek kuşaklarımızı bu konuda büyük zorluklar bekliyor” dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek de, Konya Ticaret Borsası'nı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek “Borsa olarak yıl sonuna doğru lisanslı depoculuk konusunda temel atma aşamasına geleceğimizi düşünüyorum. Artık tüm dünyada ticaret kabuk değiştirdi. İletişimin çok geniş olanaklara ulaşmasına paralel şekilde ihracatın da ufku açıldı. İhracat konusunda büyük tekellerin etkisi kırıldığı ve orta ölçekli kuruluşların pazarlama gerçekleştirmelerinin de önünün açıldığını memnuniyetle görüyoruz. Şu anda kur dalgalanmaları nedeniyle önümüzü pek göremiyoruz ama bir süre sonra daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Devletin, çiftçiyi tarımdan uzaklaştırmamak için daha iyi destek ve fiyatlar vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ve düşünce alışverişinin ardından her iki Oda yöneticileri de birbirlerine günün anısına plâket ve hediyeler takdim etti.