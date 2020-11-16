Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 5 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su yüklü bir tır, şoförünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Gönen'de Bandırma - Biga Karayolu Denizkent mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Sefa Erdoğan idaresindeki 34 DKV 065 plakalı su yüklü tır yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle şarampole devrildi. Kaza yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kazada yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişiyi sıkıştığı araçtan çıkardı. Kazada aynı aileden 6 aylık Eftal Nur Erdoğan ile Emine Asel Erdoğan (2), İlbey Erdoğan (3), Meryem Erdoğan (23) ve Sefa Erdoğan (26) kaza yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.