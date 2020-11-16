İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi: 5 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su yüklü bir tır, şoförünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su yüklü bir tır, şoförünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Gönen'de Bandırma - Biga Karayolu Denizkent mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Sefa Erdoğan idaresindeki 34 DKV 065 plakalı su yüklü tır yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle şarampole devrildi. Kaza yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kazada yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişiyi sıkıştığı araçtan çıkardı. Kazada aynı aileden 6 aylık Eftal Nur Erdoğan ile Emine Asel Erdoğan (2), İlbey Erdoğan (3), Meryem Erdoğan (23) ve Sefa Erdoğan (26) kaza yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.