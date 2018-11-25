Köpek ile kedinin kıskandıran dostluğu

Erdek'in Narlı mahallesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Köpek ile kedinin inanılmaz dostluğunu göz önüne sergileyen kareler Erdek'in kırsal mahallesi olan Narlı'da çekildi. Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Öksüzoğlu kedi ile köpeğin dostluğu için, “Toplumumuzun dejenere olduğu bu dünya da köpek ile kedi'nin dostluğu toplumumuza örnek olsun. Bu hayvanların dostluğu “Kediyle köpek dost olmaz” safsatasının yanlışlığını çok güzel ortaya koyuyor. Onlar, sokaklarda yaşamanın tüm zorluklarına göğüs gererek, mücadele ederek ayakta kalmaya çalışırken, onların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu hiç unutmayalım. Bu kedi ve köpeğin gözlerinin içine bakalım ne kadar çok şey anlatıyor, aslında tabi ki görene ve “insan” olana” şeklinde ifade etti.