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Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi sahili 2. köprüde meydana geldi. 76 yaşındaki Hikmet G. isimli kişi köprüden geçerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. Edremit İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ekibi ve bir dalgıç tarafından yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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