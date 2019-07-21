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Köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma'nın Külefli Mahallesi'nde sabaha karşı E.O. idaresindeki 10 K 3179 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarını aşarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan E.O.(40) adlı sürücüyü çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü hayatını kaybetti. E.O.'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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