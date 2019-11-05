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Kore gazisi Barış Pınarı Harekatı'na gitmek istedi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mümin Yurtseven (85), AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam söyleyerek, "Beni cepheye göndersin" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mümin Yurtseven (85), AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyerek, "Beni cepheye göndersin" dedi.


Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Çakıl Mahallesi'ne yaptığı ziyarette girdiği bir kahvehanede Kore Savaşı'na katılmış 85 yaşındaki Mümin Yurtseven isimli bir gaziyle karşılaştı. Subaşı'nın milletvekili olduğunu öğrenen Kore Gazisi Yurtseven, AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı'ya “Başkomutana selam söyle Kore'de savaştığım için savaş tecrübem var beni de cepheye göndersin” ifadelerini kullandı.


85 yaşındaki gazinin bu talebini “Kelimelerin bittiği an” olarak değerlendiren Milletvekili Subaşı, Yurtseven'e “Rabbim ömrünü bereketlendirsin” dedi.

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