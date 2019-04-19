Kore gazisi İbrahim Tüz son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde vefat eden Kore Gazisi İbrahim Tüz son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı.

Manyas'ın Tepecik mahallesinde vefat eden 87 yaşında ki Kore Gazisi İbrahim Tüz, düzenlen Devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli 4 çocuk babası Kore Gazisi İbrahim Tüz için Manyas'ın Tepecik Mahallesinde ki evinin önünde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından akbaraları ve vatandaşlardan alınan helallik alındı. Bandırma 6.Hava Üssü tören mangası tarafından yapılan törenin ardından mahalle mezarlığında cenaze namazı kılınan Tüz, toprağa verildi. Cenazeye Manyas Kaymakam Vekili Didem Dinç, Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe ile askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.