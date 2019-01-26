Kore Gazisi için askeri düzenlendi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşamını yitiren 89 yaşındaki Kore Gazisi Kadir Güç için askeri tören düzenlendi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kadir Güç'ün vefatı nedeniyle Bigadiç'te askeri tören düzenlendi. Bigadiç Merkez Yeşilli Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Güç'ün yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlardan helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarına alınıp, cenaze aracına taşındı. Kore Gazisi Kadir Güç'ün cenazesi, Bigadiç Yeni Mezarlığında asker törenle toprağa verildi.

Törene Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Garnizon Komutan Aytunç Tayfur, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Emine Aygül, İYİ Parti İlçe Başkanı Vedat Bayraktar Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.