Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması: “Cinayet değil, meşru müdafaa”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı Ceyda M.'nin (25) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmasının ardından Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu'ndan yapılan açıklamada, “Ceyda cinayet işlemedi, hayatını savundu, meşru müdafaada bulundu. Edremit'in Darsofa Mahallesi'nde bir süredir bir trajedi yaşanmaktaydı. Kimse görmedi, kimse görmek istemedi. Kimse sahip çıkmadı. Herkes suçlu, hepimiz suçluyuz. Bir karıncayı bile incitmeyen Ceyda, erkek egemen sistem ve anlayış yüzünden kendisine hayatı zindan eden bir erkeği öldürmek zorunda bırakıldı. Yakınlarının beyanlarına göre; bir süredir Ceyda'ya ısrarla musallat olan Gökhan Evinç, Ceyda'nın kendisini istemediğini belirtmesinden sonra Ceyda'yı ıssız bir yerde sopayla dövdü. Bu durumu babasına anlatan Ceyda, babasından destek görmediği gibi bir de babasının suçlamalarına maruz kaldı. Ceyda'yı anne ve babasını da öldürmekle tehdit eden Gökhan Evinç'in tehditleri üzerine Ceyda, Gökhan Evinç'i karakola şikayet etti. Karakoldan da sonuç alamayan Ceyda, Gökhan'ın tehditleri ve babasından göremediği destek nedeniyle yüzük takmak zorunda kaldı. Gökhan tarafından elinden telefonu alınan, sokağa çıkması, arkadaşlarıyla konuşması yasaklanan Ceyda'nın hayatı zindan oldu. Kapana kısıldı. İşine gidemedi. Bir gün Ceyda'nın anne ve babasıyla birlikte yaşadığı eve gelen Gökhan Evinç, Ceyda'yı tehdit edince hem kendisinin, hem ailesinin canını ve onurunu korumak için Ceyda babasının tüfeği ile Gökhan Evinç'i öldürmek zorunda kaldı” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadınlar çevrelerinden, kolluk kuvvetlerinden, kamunun diğer kesimlerinden gerekli desteği göremeyince ya kendi canlarından oluyor, öldürülüyor ya da yaşamları ve onurları için öldürmek zorunda bırakılıyor. Körfezde Esra Gövem, Pınar Ç., Aygül, Emine gibi kadınlar, Kuzey Efe, Zeynep adlı çocuklar canından oldu. Bir sürü kadın yaralandı. Bizler, bu davalarını takip ettik, ediyoruz. Ceyda'ya da sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi, kendi ve yakınlarının hayatını savundu. Ceyda meşru müdafaada bulundu. Balıkesir Valiliğini ve yerel yönetimleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde somut projeler uygulamak, her ilçede kadın danışma merkezleri açmak ve şiddet mağduru kadınlara sahip çıkmak, onları korumak ve kollamak üzere göreve çağırıyoruz.”