Körfez sahili büyükşehir dokunuşu ile modernleşiyor

Balıkesir'in 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridinde yürütülen; plaj, yürüyüş, bisiklet yolu ve alt yapı çalışmalarını titizlikle inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu yılı turizm yılı ilan ettik. 10 yılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyor, Temmuz itibariyle de çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Körfez bölgesinde kıyı ve sahil şeridinde yürütülen çalışmaları ekibiyle beraber inceledi. Önce ilçe belediye başkanları ile toplantı gerçekleştiren Başkan Yılmaz, sonrasında da Zeytinli, Akçay, Güre bölgelerinde kıyı ve sahil şeridini denetledi.

Ege Körfezi'nin tamamında özel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, 2020 yılını turizm yılı ilan ettiklerini söyledi. Bu yıl Balıkesir'de turizmin olacağını da vurgulayan Başkan Yılmaz “Doğa ile denizin buluştuğu, altından sıcak suyunun çıktığı, önümüzde denizin, arkamızda da Kazdağları, Madra Dağı'nın ve Kocadağ'ın olduğu bir Körfez'den bahsediyoruz. Cunda'sından Altınoluk'a kadar her bölgede arkadaşlarımız titiz çalışmalar yapıyorlar. Buralarda 10 yılların ihtiyaç duyduğu sahil şeridindeki yürüme yolunu ve Güre'de Balıkçı barınaklarının bulunduğu iskelede genişletme çalışmaları yapıyoruz. Bu genişletme çalışmalarının sayesinde buralarda esnaflarımıza güzel alanlar kazandırmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesinde çalışmalarımızı Temmuz'da bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleme esnasında Başkan Yılmaz ile sohbet eden vatandaşlar “Başkanım kulaklarınızı çınlattık az önce dedik helal olsun 20 tane ilçesi varmış, her yere yetişiyor, maşallah. Yürüme yollarımız bisiklet yollarımız plajlarımız çok güzel oldu. İnşallah bu yatırımlarınız devam eder” diyerek yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.