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Körfez Turizmi Ortak Akıl Çalıştayı yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 43.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Körfez Turizmi Ortak Akıl Çalıştayı kültür merkezinde yapıldı.


Çalıştayı açılışında bir konuşma yapan Kaymakamımız Şeref Aydın güzel sonuçların ortaya çıkacağına inandığı çalıştayın Havran'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘Körfezin turizm potansiyelini sürdürülebilir yapmalı ve turizmi çeşitlendirmeliyiz. Öte yandan turizm yatırımlarının doğaya ve çevreye olumsuz etkilerini minimize edecek yaklaşımlar geliştirmeliyiz' dedi.


Çalıştaya turizm sektörünün temsilcileri, kamu kurumlarının ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

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