Körfez Üniversitesi için adımlar atılıyor

Bu kapsamda Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Göreve yeni başlayan Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Balıkesir Üniversitesine bağlı Körfez bölgesinde öğrenci ve personel durumu hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Raif Sakin tarafından Körfez Üniversitesi kurulması adına yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Sunuma CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'e de katıldı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı Balıkesir Üniversitesi Körfez bölgesi 2 yüksek okul, 1 enstitü ve 6 meslek yüksek okulu ile bu okullara eğitim görev 5 bin 10 öğrenci bulunduğu açıklandı. Bu sayısal oranın Balıkesir Üniversitesinin % 14'lük bir kısmına tekabül ettiği, yine bu okullara 65 akademik ve 42 idari personel ile 197 personelin görev yaptığı hatırlatıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirterek “Üniversite kurulması adına destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza Edremitliler adına teşekkür ediyorum” dedi.