Körfez'de ulaşım hamlesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Edremit Orta Harmanlar Yolu, Zeytinli Kavşağı, Ülkü Yolu ve Akçay Kavşağı'nda yaptığı düzenleme çalışmaları ile 2 milyon yaz nüfuslu Körfez Bölgesi'nde, trafik yoğunluğunu minimuma indiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfez Bölgesi'ndeki artan trafik yoğunluğunu azaltmak için ulaşım projelerini bir bir hayata geçiriyor. Yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi, doğası ve mavi bayraklı plajları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tatil yapmak için Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesini tercih etmesi üzerine 170 bin kış nüfuslu ilçenin yaz nüfusu yaklaşık 2 milyona çıkıyor. Yüzde 100 doluluğa ulaşan Edremit Körfezi'ndeki turizm tesisleri ve yazlıkçılarında Körfez'e gelmesi nedeniyle araç trafiği durma noktasına geliyor. Körfez Bölgesi'nde araç trafiğini sorun olmaktan çıkarmak için bir biri ardına projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Orta Harmanlar Yolu, Zeytinli Kavşağı ve Ülkü Yolu'nun ardından da şimdi de Akçay Mahallesi'nin içerisine transit giriş sağlanması için Akçay Kavşağı'nda düzenleme çalışması başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş gücü ile hayata geçirilen Akçay Kavşağı Projesi'nde ortada bulunan yuvarlak refüj kaldırılarak Akçay Mahallesi'nin içerisine girişler transit olarak sağlanacak. Orta yuvarlak nedeniyle sıkışmaların meydana geldiği kavşakta böylelikle araç bekleme süresi tamamen ortadan kalkmış olacak. Edremit Körfezi'nde ulaşımı rahatlatacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi projelerinin hepsini yaz sezonuna yetiştirmeyi planlıyor.

Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri, İzmir-İstanbul Otoyolu bölgedeki taşıt hareketliliğini üst düzeyde artırdığı bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tesisler Dairesi Başkanı Muhammed Vurmaz, “Assos ve Troya tünellerinin açılması sonrasında oluşacak trafik yoğunluğuna yaklaşık 2 yıl önce erken önlem alarak Zeytinli Orta Harmanlar diye bilinen yolun onarımını gerçekleştirdik. Yine Körfez Bölgesi'ndeki trafik geçişini rahatlatmak amacıyla Zeytinli Kavşağı'nda düzenleme yaptık. Zeytinli, Altınkum ve Akçay Mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik Ülkü Yolu'nda dere taş tahkimat, dolgu işlemlerini ve sıcak asfalt serimi çalışmalarında da sona yaklaştık.

Son olarak da yoğun bir trafik sıkışıklığı olan Akçay Kavşağı'nda düzenleme çalışması yaptık. Akçay Terminali'nin kavşağa yakın olmasından dolayı otobüsler ciddi bir sıkışıklığa neden oluyordu. Yapılan araştırmalar sonucu sadece kavşağın düzenlenmesi değil otobüs terminalinin de yenilenmesi ve trafiğinin düzenlenmesi sayesinde kavşakta sıkışıklığın giderileceğini belirledik. Yaz sezonu gelmeden hem kavşağın hem de otobüs terminalinin yenilenmesi çalışmalarını tamamlayacağız.” açıklamasında bulundu.