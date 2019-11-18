Körfezin temizlik işleri müdürleri bir araya geldi

Edremit Körfezinde bulunan belediyelerin temizlik işleri müdürleri Edremit'te bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran Belediyeleri Temizlik işleri Müdürleri Toplantısı Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Güre Afrodit Termal Otel'de gerçekleşti. Toplantı ile ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Muhammet Vurmaz “Toplantıda yeni projeler, hafriyat döküm sahaları oluşturulması, körfez evsel atık bertaraf tesisi gibi önemli konular halkında fikir alışverişi yaparak, hazırlıklara başladık. Temiz bir Edremit, temiz bir Körfez ve temiz bir dünya için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.