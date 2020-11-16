Korona Balıkesir'de protokole sıçradı

Balıkesir'de Covid-19 vaka sayısında ciddi artış yaşanırken, Ayvalık ve Savaştepe belediye başkanlarının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın da testi pozitif çıktı. Milletvekili Mutlu Aydemir ise hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte protokol üyelerine de hastalık bulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde testleri pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay da korona virüse yakalandı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise eşinin testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinada bulunuyor. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın ise testi pozitif çıkmış, ardından yaptırdığı iki testin sonucu negatif çıkmıştı.

Öte yandan, sosyal medyada AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in durumunun kötüleşerek hastaneye kaldırıldığı paylaşımları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin yaptığı açıklamada, “Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Pakize Mutlu Aydemir Covid-19 tanısı ile takip amaçlı hastanemize yatırılmış ve tedavisine devam edilmektedir. Milletvekilimizin genel durumu iyi olup serviste takip edilmektedir. Basında çıkan genel durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.