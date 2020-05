Korona salgını Sındırgı'da yatırımlara engel olmadı

Termal kaynakları, doğal güzellikleri ve turizm alanında yapılan yatırımlarla termal turizm alanında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Covid-19 ile mücadele devam ederken, turizm yatırımları da hız kesmeden yükseliyor. Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor.

Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve cadde genişletmeleri ile ilçede gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği ve alışveriş yapabileceği bir alan oluşturma hayali ile başlayan projenin son etabı, tarihi bir proje olarak değerlendirilen Kocahan'da devam ediyor. Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen ve belediye kasasından para çıkmayarak ihale edilen projede yüklenici firma hızlı bir başlangıç yaptı. Yer teslimi sonrasında inşaat çalışmalarına başlayan firma Kocahan inşaatının yanında kaymakamlık lojmanı, Türk hamamı, 18 derslikli yeni okul binasının inşaatlarını da üstlendi. İki projede çalışmalar devam ederken, okul inşaatının da 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde temellerinin atılacağı belirtildi. Projenin toplam bitirme süresi 24 ay ancak okul inşaatının Eylül ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kocahan projesi alışveriş alanlarını çoğaltarak esnafa kazanç sağlayacağı gibi meydan ve pazar yeri arasındaki bağlantı noktasını oluşturuyor. 62 dükkan, mevcut belediye oteli ile bağlantılı Türk hamamı, 18 derslikli okul ve kaymakamlık lojmanını kapsayan 8 bin metrekare inşaat alanına sahip projede inşaat çalışmaları korona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde devam ediyor.

"Sındırgı bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak"

Tarihi projede çalışmaları yerinde inceleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, korona virüsle mücadele sürecinden Sındırgı'nın her alanda daha da güçlenerek çıkacağını belirtti. Başkan Yavaş, "Sındırgı'nın mimari olarak gelişimini sağlayacak hem de ticari alanların sayısını arttıracak çok önemli projelerin yanındayız. Yani Kocahan'dayız. Sındırgı'da hem turizm rotası olarak otobüslerin geldiğinde ne yer ne içer hatıra olarak ne götürür, ihtiyaçlarını nerede giderir? Bu soruların cevabını alabileceğimiz bir noktada. Bura da toplamında eskiden Cumhuriyet okulumuzun bulunduğu bir alan burası. O okulu 18 derslikli olarak başka bir yere yapıyoruz. Burası 10 derslikli bir okuldu ve depreme karşı yıkım raporu vardı. Şimdi bu alanda toplamında 62 tane iş yeri var. 47 tane alt katında, üst katında ise sinema, tiyatro, lokantaların bulunduğu bir alan burası. Yani sosyal alanların içinde bulunacağı bir alan olacak. Önünde hiç ağaçların kesilmediği ve korumaya alındığı 4 bin metrekarelik bir yeşil alan olacak. Hemen yanında bir eskiden var olan 24 otelimize ilave olarak da 500 metrekarelik bir spa merkezi yapılacak. 18 derslikli okul ve kaymakamlık lojmanımız da ilaveten dört ayrı bina toplamda 8 bin metrekarelik inşaatımız var. Hem şehir mimari olarak bir meydana yeşil alana ve iş yerlerini kazanmış olacak. Hem de Sındırgı turizm olarak da bir planlamayı gerçekleştirmiş olacak. Covid-19 korona virüsle alakalı tabi bir taraftan dezenfekte çalışmalarımız, maske temini, halkımızın ekonomik olarak kalkınmasına ve onların zor zamanlarında yanlarında olabilecek ekonomik desteklere devam ediyoruz. Bunlara devam ettiğimiz gibi, hayatta devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor. Dev yatırımlar geri durmuyor. Müteahhidimiz güçlü bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Biz de kendisine her türlü desteği sağlıyoruz. İnşallah termal turizm merkezi olan Sındırgı şu zor günler geçtikten sonra müthiş bir turizm patlamasıyla bu memlekette hizmetlerin arkası gelecektir. Halkımız kazanacak, insanlar kazanacak. Bizler de o yatırımların şu anda arefesindeyiz. Durmuyoruz. Covid-19'la mücadele ettiğimiz gibi inşaat faaliyetlerimiz de son sürat devam ediyor“ şeklinde konuştu.