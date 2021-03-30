Korona virüs bu kez mektuplarla anlatılacak

Dünya Posta Birliği'nin düzenlediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın konusu bu yıl "Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu.

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği "Uluslararası Mektup Yazma Yarışması"nın konusu bu yıl, "Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu. Türkiye'de PTT AŞ tarafından organize edilen yarışmaya katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere, çeşitli ödüller verilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma PTT Müdürü Rüya Engindeniz "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Dünya Posta Birliğinin düzenlediği mektup yazma yarışmasına katılım için ülkemizin gençlerine bir fırsat sunuyor. Yarışma; dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor. Ülkemizden yarışmaya katılanların mektupları, alanında uzman PTT AŞ yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Mektubun yapısı, konuya bağlılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilecek mektup, UPU'ya gönderilerek, diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu belirleyecek" dedi.

Ödüller sahiplerini bulacak

Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT AŞ tarafından çeşitli ödüller verileceğini belirten Müdür Engindeniz, "Bu kapsamda 1'inci olan yarışmacıya 1500 TL, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2'nci olan yarışmacıya 1000 TL ve kişisel pul albümü, 3'üncü olan yarışmacıya ise 500 TL ve kişisel pul albümü hediye edilecek. UPU'nun ülke birincileri arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1'inci olan yarışmacıya altın, 2'nci olan yarışmacıya gümüş ve 3'üncü olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek. Katılımcıların, kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları (içerisine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 9 Nisan 2021 tarihine kadar PTT iş yerlerinden göndermeleri gerekiyor. Katılımcıların mektuplarını Türkçe ya da doğrudan İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlaması şartı bulunuyor. Yarışma sonuçları 26 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen tüm yarışmacılar ilgili detaylara www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilecek" dedi.