Korona virüsle mücadelede 70 ton dezenfektan kullanıldı

Karesi ilçesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için bugüne kadar 70 ton dezenfektan kullanılırken, virüsün yayılmasını önlemek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüs pandemisiyle mücadeleyi maksimum hassasiyetle sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla ilgili birimler sahada vatandaşların koronavirüs salgınından korunması adına çalışmalarını sürdürürken bugüne kadar yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü basınçlı yıkama ve dezenfeksiyon ekipleri, ilçe genelinde parkların, spor alanlarının, yer altı çöp konteynırları, çöp kovaları, konteynırlar ile durak ve bankamatiklerin dezenfekte işlemlerini yaparak salgın riskine karşı tedbirleri alıyor. TTM, minibüs durakları, umuma açık tuvaletler, ana caddeler ve sokaklar, köprü ve üst geçitler, belediye hizmet binaları ve araçları, Aile Sağlık Merkezleri ve ilçedeki kamu binaları gibi vatandaşların gün içerisinde sıklıkla bulunduğu yerlerde de çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmıyor. Son olarak hizmete alınan BioCycle motorlu dezenfeksiyon aracı ve bilgilendirme panolarıyla vatandaşların bilinçlenmesi ve sahada çalışmaların sık ve hızlı yapılması adına çok önemli bir adım daha atan Karesi Belediyesi, bugüne kadar ilçede temizlik ve dezenfeksiyon hizmetinin sağlanması adına 70 ton dezenfektan kullandı.

Başkan Orkan: önce sağlık

Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek adına ilk günden bu yana sahada çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerinin altını çizen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “İlgili tüm müdürlüklerimiz ile birlikte sahada maksimum hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda bizler de ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 70 ton dezenfektan malzemesini Karesi bölgemizde kullanarak hemşehrilerimizin gün içerisinde sıklıkla bulunduğu bölgeler başta olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm noktalara ulaşmak noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimizle bu süreci de en kısa sürede atlatacağız. Yeter ki zorunda olmadıkça evden çıkmayalım ve açıklanan uyarılara uyalım. Ben bu hususlara hassasiyetle yaklaşan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.