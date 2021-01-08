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Koronadan hayatını kaybeden doktor anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde koronavirüs sebebiyle genç yaşta vefat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüs sebebiyle genç yaşta vefat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Necati Emirhan, 5 yıl görev yaptığı Gönen Devlet Hastanesi'nde anıldı.


Gönen Devlet Hastanesi önünde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Necati Emirhan eski mesâi arkadaşları tarafından anıldı. Gönen Kaymakamı Aslan Yurt ile Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı'nın da katıldığı anma töreninde Dr. Necati Emirhan'ın Gönenlilere 5 yıl boyunca hizmet verdiği belirtildi. Hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları da eski mesâi arkadaşlarının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdiler.

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